Удар по будинку в Кривому Розі: скільки людей може перебувати під завалами

У Кривому Розі розбирають завали будинку, куди влучила ракета.

Станом на 11:30 відомого про двох загиблих та 29 постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці та навчальному закладу в Кривому Розі. Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону.

За його словами ще 7 людей можуть знаходитися під завалами.

За даними прокуратури, серед постраждалих четверо дітей. Рятувальна операція триває, тож остаточну кількість травмованих людей ми дізнаємося пізніше.

Нагадаємо, зранку в Кривому Розі пролунало два вибухи. Попередньо, росіяни завдали удару балістичними ракетами. Влучили в багатоповерхівку та технікум.

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