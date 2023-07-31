Удар по будинку в Кривому Розі: скільки людей може перебувати під завалами

Станом на 11:30 відомого про двох загиблих та 29 постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці та навчальному закладу в Кривому Розі. Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону.
За його словами ще 7 людей можуть знаходитися під завалами.
За даними прокуратури, серед постраждалих четверо дітей. Рятувальна операція триває, тож остаточну кількість травмованих людей ми дізнаємося пізніше.
Нагадаємо, зранку в Кривому Розі пролунало два вибухи. Попередньо, росіяни завдали удару балістичними ракетами. Влучили в багатоповерхівку та технікум.
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