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По улицам Кривого Рога текли «кровавые реки»: что известно (ФОТО)

Сегодня 08:00
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На днях жителей Кривого Рога напугали "кровавые реки", текущие по улицам города.

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Как сообщают местные СМИ, такая красная вода текла по проспекту «200 лет Кривому Рогу» в сторону 95-го квартала. Она залила всю проезжую часть.

Кроме того, местные жители изрядно испугались за свое здоровье – их беспокоило, безопасна ли эта жидкость.

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Как позже сообщили в КП «Кривбассводоканал», в одном из районов города произошла авария на сетях шахтной воды. Это промышленная вода, не имеющая никакого отношения к питьевой.

Напомним, ранее мы писали, что в почти обезвоженном Кривом Роге по улице сутки текла вода.

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