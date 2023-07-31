По улицам Кривого Рога текли «кровавые реки»: что известно (ФОТО)

На днях жителей Кривого Рога напугали "кровавые реки", текущие по улицам города.

Как сообщают местные СМИ, такая красная вода текла по проспекту «200 лет Кривому Рогу» в сторону 95-го квартала. Она залила всю проезжую часть.

Кроме того, местные жители изрядно испугались за свое здоровье – их беспокоило, безопасна ли эта жидкость.

Как позже сообщили в КП «Кривбассводоканал», в одном из районов города произошла авария на сетях шахтной воды. Это промышленная вода, не имеющая никакого отношения к питьевой.

Напомним, ранее мы писали, что в почти обезвоженном Кривом Роге по улице сутки текла вода.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: