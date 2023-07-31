По улицам Кривого Рога текли «кровавые реки»: что известно (ФОТО)

Как сообщают местные СМИ, такая красная вода текла по проспекту «200 лет Кривому Рогу» в сторону 95-го квартала. Она залила всю проезжую часть.
Кроме того, местные жители изрядно испугались за свое здоровье – их беспокоило, безопасна ли эта жидкость.
Как позже сообщили в КП «Кривбассводоканал», в одном из районов города произошла авария на сетях шахтной воды. Это промышленная вода, не имеющая никакого отношения к питьевой.
Напомним, ранее мы писали, что в почти обезвоженном Кривом Роге по улице сутки текла вода.
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