Выходные в августе-2023: будут ли днепряне отдыхать на День Независимости

Будут ли у днепрян дополнительные выходные, что еще будем праздновать в последний месяц лета – читайте дальше!
Будут ли дополнительные выходные в августе 2023
В 2023 году День Независимости Украины выпадает на четверг. В соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде этот день должен быть выходным. Но из-за военного положения в стране, согласно закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», дополнительные выходные дни отменяются. Поэтому 24 августа должно быть рабочим днем. Напомним, военное положение в Украине продлили до 15 ноября.
Итак, отдыхать днепряне в августе будут только в выходные дни – субботы и воскресенья. Всего в августе будет 23 рабочих дня и 8 – выходных: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
Отметим, в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению!
Календарь праздников в августе 2023
Напомним, ранее мы писали: Днепряне, готовьтесь, будет штормить несколько дней: календарь магнитных бурь в августе 2023.
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