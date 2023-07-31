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Выходные в августе-2023: будут ли днепряне отдыхать на День Независимости

Сегодня 07:15
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В августе мы отмечаем несколько важных государственных праздников – День Государственного Флага Украины и День Независимости Украины, а также много профессиональных.

Новости Днепра про Выходные в августе-2023: будут ли днепряне отдыхать на День Независимости

Будут ли у днепрян дополнительные выходные, что еще будем праздновать в последний месяц лета – читайте дальше!

Будут ли дополнительные выходные в августе 2023

В 2023 году День Независимости Украины выпадает на четверг. В соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде этот день должен быть выходным. Но из-за военного положения в стране, согласно закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», дополнительные выходные дни отменяются. Поэтому 24 августа должно быть рабочим днем. Напомним, военное положение в Украине продлили до 15 ноября.

Итак, отдыхать днепряне в августе будут только в выходные дни – субботы и воскресенья. Всего в августе будет 23 рабочих дня и 8 – выходных: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Отметим, в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению!

Новости Днепра про Выходные в августе-2023: будут ли днепряне отдыхать на День Независимости

Календарь праздников в августе 2023

  • 1 августа — День инкассатора.
  • 2 августа — День аэромобильных войск.
  • 5 августа — Международный день светофора.
  • 6 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
  • 8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины.
  • 9 августа — Международный день коренных народов мира.
  • 11 августа — День строителя, День работников ветеринарной медицины.
  • 12 августа — Международный день молодежи.
  • 15 августа — День археолога.
  • 19 августа — День пасечника.
  • 23 августа — День Государственного Флага Украины.
  • 24 августа — День Независимости Украины.
  • 26 августа — День авиации Украины, День дальнобойщика.
  • 27 августа — День шахтера.
  • 29 августа — День памяти защитников Украины.

Напомним, ранее мы писали: Днепряне, готовьтесь, будет штормить несколько дней: календарь магнитных бурь в августе 2023.

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Новости Днепра про Выходные в августе-2023: будут ли днепряне отдыхать на День НезависимостиУкраїнська Новости Днепра про Выходные в августе-2023: будут ли днепряне отдыхать на День НезависимостиРусский

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