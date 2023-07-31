Выходные в августе-2023: будут ли днепряне отдыхать на День Независимости

В августе мы отмечаем несколько важных государственных праздников – День Государственного Флага Украины и День Независимости Украины, а также много профессиональных.

Будут ли у днепрян дополнительные выходные, что еще будем праздновать в последний месяц лета – читайте дальше!

Будут ли дополнительные выходные в августе 2023

В 2023 году День Независимости Украины выпадает на четверг. В соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде этот день должен быть выходным. Но из-за военного положения в стране, согласно закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», дополнительные выходные дни отменяются. Поэтому 24 августа должно быть рабочим днем. Напомним, военное положение в Украине продлили до 15 ноября.

Итак, отдыхать днепряне в августе будут только в выходные дни – субботы и воскресенья. Всего в августе будет 23 рабочих дня и 8 – выходных: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

Отметим, в негосударственных компаниях работодатель может устанавливать дополнительные выходные по своему усмотрению!

Календарь праздников в августе 2023

1 августа — День инкассатора.

— День инкассатора. 2 августа — День аэромобильных войск.

— День аэромобильных войск. 5 августа — Международный день светофора.

— Международный день светофора. 6 августа — День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

— День Воздушных сил Вооруженных Сил Украины. 8 августа — День войск связи Вооруженных Сил Украины.

— День войск связи Вооруженных Сил Украины. 9 августа — Международный день коренных народов мира.

Международный день коренных народов мира. 11 августа — День строителя, День работников ветеринарной медицины.

День строителя, День работников ветеринарной медицины. 12 августа — Международный день молодежи.

Международный день молодежи. 15 августа — День археолога.

— День археолога. 19 августа — День пасечника.

День пасечника. 23 августа — День Государственного Флага Украины.

— День Государственного Флага Украины. 24 августа — День Независимости Украины.

— День Независимости Украины. 26 августа — День авиации Украины, День дальнобойщика.

— День авиации Украины, День дальнобойщика. 27 августа — День шахтера.

— День шахтера. 29 августа — День памяти защитников Украины.

Напомним, ранее мы писали: Днепряне, готовьтесь, будет штормить несколько дней: календарь магнитных бурь в августе 2023.

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