Дніпряни, готуйтеся, штормитиме кілька днів: календар магнітних бур в серпні 2023

В останній літній місяць Землю накриє кілька магнітних бур. Вони будуть потужної та середньої інтенсивності.

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також здоров’я людей. Тому календар магнітних бур — річ корисна, адже заздалегідь можна побачити, коли вони будуть, а ще — підготуватися до цього.

Календар магнітних бур на серпень 2023

2-3 серпня — буря середньої інтенсивності;

— буря середньої інтенсивності; 16-17 серпня — буря потужної інтенсивності;

— буря потужної інтенсивності; 18-20 серпня — буря середньої інтенсивності.

Як впливають на людину магнітні бурі

Найчастіше їхній вплив відчувають люди похилого віку, власники хронічних хвороб і вагітні жінки. Можливі такі симптоми: головний біль; запаморочення; нудота і блювота; біль у спині та попереку; ломота кісток; підвищений артеріальний тиск; висока температура; прискорений пульс; безсоння; загострення хронічних хвороб.

Як уберегтися від магнітних бур

Дотримуйтесь наступних правил, і тоді негативні наслідки цього явища вас не торкнуться.

Відмовтеся від фастфуду, жирної, смаженої, гострої їжі. Їжте більше сезонних овочів і фруктів, а також зелені. Пийте більше рідини – не менше 1,5 л в день, зокрема у вигляді чаю і компотів. Відмовтеся від кави, алкоголю та енергетиків, постарайтеся менше курити. Проводьте більше часу на свіжому повітрі. Збільште фізичну активність. Регулярно провітрюйте кімнату, особливо на ніч. Мінімізуйте стрес у вашому житті, якщо є можливість, не спілкуйтеся з неприємними людьми. Перед сном прийміть контрастний душ. Лягайте спати в один і той самий час. Спіть не менше 7 годин на добу.

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