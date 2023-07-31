У будинку у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета, стався обвал (ВІДЕО)

Сьогодні вранці окупанти вдарили ракетами по житловому будинку та навчальному закладу у Кривому Розі.
На жаль, є загиблі та постраждалі.
На місці прильотів працюють рятувальники та правоохоронці.
Нещодавно у будинку, куди влучила російська ракета, стався обвал.
Момент зафільмували очевидці.
Тільки дивом не зачепило рятувальників, які розбирали завали, вони встигли відскочити.
Нагадаємо, раніше ми писали, що з-під завалів розбомбленого будинку в Кривому Розі витягли тіло 10-річної дитини.
Читайте також:
Автор:
Останній місяць літа принесе мешканцям Дніпра низку змін. Так, трохи…
У Кривому Розі кількість загиблих зросла до чотирьох.
Депутат із Сум організував у Дніпрі колцентр, працівники якого, видурювали…
Сьогодні вранці росіяни вдарили у Кривому Розі по житловій багатоповерхівці…