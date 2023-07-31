У будинку у Кривому Розі, куди поцілила російська ракета, стався обвал (ВІДЕО)

Не пробачимо!

Сьогодні вранці окупанти вдарили ракетами по житловому будинку та навчальному закладу у Кривому Розі.

На жаль, є загиблі та постраждалі.

На місці прильотів працюють рятувальники та правоохоронці.

Нещодавно у будинку, куди влучила російська ракета, стався обвал.

Момент зафільмували очевидці.

Тільки дивом не зачепило рятувальників, які розбирали завали, вони встигли відскочити.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з-під завалів розбомбленого будинку в Кривому Розі витягли тіло 10-річної дитини.

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