Зеленський показав відео із наслідками ракетних ударів по Кривому Рогу: є загиблі й поранені - Днепр Инфо
Зеленський показав відео із наслідками ракетних ударів по Кривому Рогу: є загиблі й поранені
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Сегодня 11:02

Сьогодні близько 9:00 росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Новости Днепра про Зеленський показав відео із наслідками ракетних ударів по Кривому Рогу: є загиблі й поранені

Поцілили по місту двома ракетами. Одна з них влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку.

На жаль, одна людина загинула, більше 10 постраждали.

Пізніше Володимир Зеленський опублікував відео з наслідками ракетного терору.

Ранок понеділка. Регіони України під обстрілами окупантів, які продовжують тероризувати мирні міста і людей. Кривий Ріг, Херсон. Влучання в житлові будинки, навчальний корпус університету, перехрестя. На жаль, є загиблі й поранені. Під завалами можуть бути люди. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через російський терор, – зазначив він.

На місці прильотів виникла пожежа. Рятувальники гасять вогонь та розбирають завали. Там ще можуть бути люди. Рятувальні роботи тривають. 

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Новости Днепра про Зеленський показав відео із наслідками ракетних ударів по Кривому Рогу: є загиблі й пораненіУкраїнська

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