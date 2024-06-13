В Днепре завершают демонтаж секций дома 118 на Победе, в который попала ракета

В Днепре завершают демонтаж двух подъездов дома 118 на Набережной Победы, куда попала вражеская ракета в 2023 году.

В доме 118 уже разобрали 9 этажей двух разрушенных подъездов в третьем корпусе. Осталось разобрать фундамент. Работы выполнены на 90%. Их планируют завершить до конца августа, а отселенные жители смогут вернуться в свои дома уже 1 июля.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

«Мы планируем завершить работы где-то до конца августа. Уже на следующей неделе будет проводиться демонтаж крана и отселенные жители смогут с 1 июля возвращаться в свои дома. На сегодняшний день мы смело можем сказать, что работы выполнены на 90% и до конца августа все завершим», — отметил директор департамента жилищного хозяйства Днепровского горсовета Сергей Файфер.

По словам главного инженера подрядной компании Александра Романцова, в Украине впервые демонтируют конструкции дома рядом с подъездами, где будут жить люди. Поэтому специалисты делали все очень осторожно, чтобы не повредить стены.

“Здесь нужно делать все ювелирно, чтобы не повредить стены, за которыми должны потом проживать люди. Но мы справились. Также тяжелее всего во время проведения работ было именно очистить помещение. Это мебель, ковры, шкафы и т.д. Все это мы делали вручную, так что это отняло много времени. Что касается разбора конструкций, то их убирали так же, как и строили – по панелям. И делали это очень осторожно. Демонтировали более 1000 таких», – рассказал Александр Романцов.

Напомним, 14 января 2023 года РФ нанесла удар ракетой Х-22 по дому 118 на Набережной Победы. В результате обстрела погибли 46 человек.

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