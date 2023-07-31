Завтра у Кривому Розі оголошено днем жалоби, кількість постраждалих знову зросла: Вілкул про ракетний удар

Сьогодні вранці у Кривому Розі пролунали вибухи - росіяни атакували місто ракетами.

Вони влучили у житловий будинок та навчальний заклад.

На місці влучань тривають пошуково-рятувальні роботи.

На жаль, вже відомо про 5 загиблих, серед них дівчинка 10 років. Також голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що зросла кількість постраждалих: 73 людини, зокрема 8 дітей.

За його словами, у лікарнях – 22 поранених, серед них двоє дітей. Двоє людей у тяжкому стані.

Сьогодні штаби з надання допомоги працюють до темряви, завтра – з 08:30. За розселенням звернулося лише 5 осіб, яким уже надано допомогу. Рятувальна операція триває, продовжуємо розбирати завали, – написав Вілкул.

Завтра у Кривому Розі оголошено днем жалоби.

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