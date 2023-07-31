Дніпро накриє нова хвиля аномальної спеки: коли вжарить до +40

Серпень претендує побити попередні спекотні рекорди липня. Уже цими вихідними до України зайде сильна спека.
Передивіться справність кондиціонера, вентилятора, купіть додому пакуночок води без газу, уважно придивляйтеся до поведінки кота, нізащо не залишайте тварин в автомобілі, підкупіть щось від артеріального тиску, заплануйте поробити краще щось вдома, поменше бігайте по вулиці, не вминайте гарячий асфальт, виходьте ввечері в найближчий сквер, у двір, в парк – буде легше дихати. Отже ще раз, в Україну заходить сильна спека! – зазначила синоптикиня.
Що ж стосується Дніпра, то спека вдарить вже завтра. Хоча у вівторок, 1 серпня, очікуються дощі, проте буде спекотно. Температура повітря прогріється до +30 градусів тепла.
З середи хмари майже не з’являтимуться на небі, а сонце смалитиме увесь день. Найспекотніше буде на вихідних, коли влупить до +40.
Не забувайте пити воду та вдягати легкий одяг, а також обмежувати своє перебування на вулиці.
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