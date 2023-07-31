Дніпро накриє нова хвиля аномальної спеки: коли вжарить до +40

Останній місяць літа буде спекотним.

Серпень претендує побити попередні спекотні рекорди липня. Уже цими вихідними до України зайде сильна спека.

За інформацією української синоптикині Наталки Діденко, у кінці тижня, впродовж 4-6 серпня, температура повітря у більшості областей кусатиме 32-39 градусами, на сході та півдні, ймовірно, буде до +40. Не жаритиме лише на заході.

Передивіться справність кондиціонера, вентилятора, купіть додому пакуночок води без газу, уважно придивляйтеся до поведінки кота, нізащо не залишайте тварин в автомобілі, підкупіть щось від артеріального тиску, заплануйте поробити краще щось вдома, поменше бігайте по вулиці, не вминайте гарячий асфальт, виходьте ввечері в найближчий сквер, у двір, в парк – буде легше дихати. Отже ще раз, в Україну заходить сильна спека! – зазначила синоптикиня.

Що ж стосується Дніпра, то спека вдарить вже завтра. Хоча у вівторок, 1 серпня, очікуються дощі, проте буде спекотно. Температура повітря прогріється до +30 градусів тепла.

З середи хмари майже не з’являтимуться на небі, а сонце смалитиме увесь день. Найспекотніше буде на вихідних, коли влупить до +40.

Не забувайте пити воду та вдягати легкий одяг, а також обмежувати своє перебування на вулиці.

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