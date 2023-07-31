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Днепр накроет новая волна аномальной жары: когда ужарит до +40

Сегодня 21:59
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Последний месяц лета будет жарким.

Новости Днепра про Днепр накроет новая волна аномальной жары: когда ужарит до +40

Август претендует побить предыдущие жаркие рекорды июля. Уже в эти выходные в Украину зайдет сильная жара.

По информации украинской синоптикини Наталки Диденко, в конце недели, в течение 4-6 августа, температура воздуха в большинстве областей будет кусаться на уровне 32-39 градусов, на востоке и юге, вероятно, будет до +40. Не будет жарить только на западе.

Пересмотрите исправность кондиционера, вентилятора, купите домой пакетик воды без газа, внимательно присматривайтесь к поведению кота, ни за что не оставляйте животных в автомобиле, подкупите что-то от артериального давления, запланируйте поделать лучше что-то дома, поменьше бегайте по улице, не вминайте горячий асфальт. в ближайший сквер, во двор, в парк – будет легче дышать. Так что еще раз, в Украину заходит сильная жара! – отметила синоптикиня.

Что касается Днепра, то жара ударит уже завтра. Хотя во вторник, 1 августа, ожидаются дожди, но будет жарко. Температура воздуха прогреется до +30 градусов тепла.

В среду облака почти не будут появляться на небе, а солнце будет жарить весь день. Жарче всего будет на выходных, когда улупит до +40.

Не забывайте пить воду и одевать легкую одежду и ограничивать свое пребывание на улице.

Новости Днепра про Днепр накроет новая волна аномальной жары: когда ужарит до +40

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