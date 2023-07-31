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  • На месяц дольше: МОН определилось с тем, когда завершится учебный год 2023-2024

На месяц дольше: МОН определилось с тем, когда завершится учебный год 2023-2024

Сегодня 20:32
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Кабмин определился с тем, сколько будет продолжаться новый учебный год.

Новости Днепра про На месяц дольше: МОН определилось с тем, когда завершится учебный год 2023-2024

Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, учебный год 2023-2014 начнется 1 сентября 2023 года и завершится 28 июня 2024 года.

Форму обучения определяют областные военные администрации, опираясь на ситуацию безопасности в регионе.

Организация образовательного процесса зависит от конкретной ситуации безопасности в каждом населенном пункте. Областные военные администрации и учредители учебных заведений в этих условиях должны принимать решения, необходимые для сохранения жизни и здоровья населения, — говорится в постановлении.

Напомним, в этом году в Днепре учебный год завершился в начале июня.

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Новости Днепра про На месяц дольше: МОН определилось с тем, когда завершится учебный год 2023-2024Українська Новости Днепра про На месяц дольше: МОН определилось с тем, когда завершится учебный год 2023-2024Русский

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