На месяц дольше: МОН определилось с тем, когда завершится учебный год 2023-2024

Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Так, учебный год 2023-2014 начнется 1 сентября 2023 года и завершится 28 июня 2024 года.
Форму обучения определяют областные военные администрации, опираясь на ситуацию безопасности в регионе.
Организация образовательного процесса зависит от конкретной ситуации безопасности в каждом населенном пункте. Областные военные администрации и учредители учебных заведений в этих условиях должны принимать решения, необходимые для сохранения жизни и здоровья населения, — говорится в постановлении.
Напомним, в этом году в Днепре учебный год завершился в начале июня.
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