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  • Травма в паху и отек ноги: в Киеве 13-летнего мальчика сильно избили сверстники

Травма в паху и отек ноги: в Киеве 13-летнего мальчика сильно избили сверстники

Сегодня 15:57
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В Киеве подростка сильно избили сверстники якобы за то, что тот смотрел сериал на русском.

Новости Днепра про Травма в паху и отек ноги: в Киеве 13-летнего мальчика сильно избили сверстники

Парень почти 10 дней не рассказывал маме об инциденте, пока женщина не заметила, что у сына сильно набухла нога и есть гематома яичек. После этого ребенка немедленно прооперировали.

Драка произошла в киевской школе №81. Огласку история приобрела после того, как мама мальчика рассказала о травме сына в закрытой группе в Facebook «Врачи и пациенты Киева». По словам женщины, операцию провели на десятый день после избиения, ведь подросток не говорил, что произошло. Мама случайно увидела, что его левая нога стала в полтора раза больше правой, а также было «очень твердое в паху и яичко тоже увеличено».

Только тогда малой признался, что его избили сверстники.

Новости Днепра про Травма в паху и отек ноги: в Киеве 13-летнего мальчика сильно избили сверстники

На ситуацию впоследствии отреагировал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, который призвал маму обратиться в полицию и подать заявление в учебное заведение.

Новости Днепра про Травма в паху и отек ноги: в Киеве 13-летнего мальчика сильно избили сверстники

О причинах конфликта между подростками официально сейчас ничего не известно. В сети распространяют версию о том, что ребенка избили из-за того, что одноклассникам показалось, что парень смотрел сериал на русском, однако пока это только предположения, которые нельзя подтвердить.

В полиции Киева сообщили, что об избиении сверстниками 13-летнего подростка они узнали от сотрудников медучреждения, где оказывали помощь пострадавшему парню.

Как отметили в Киевской прокуратуре, в настоящее время правоохранители проводят все необходимые следственные действия по установлению обстоятельств получения ребенком телесных повреждений, а также установлению степени их тяжести. Оценят также учителей школы, и то, как они обеспечивают детям здоровые и безопасные условия обучения и воспитания, говорится в сообщении.

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Новости Днепра про Травма в паху и отек ноги: в Киеве 13-летнего мальчика сильно избили сверстникиУкраїнська Новости Днепра про Травма в паху и отек ноги: в Киеве 13-летнего мальчика сильно избили сверстникиРусский

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