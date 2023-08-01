В Днепре в парке «Зеленый гай» ребенок застрял на канатной дороге: завис в воздухе (ФОТО, ВИДЕО)

Плюс еще одна фобия...

На днях в парке «Зеленый гай» на канатной дороге застрял ребенок — девочка просто повисла в воздухе во время движения.

Фото и видео опубликовали местные Telegram-каналы.

На них видно, что ребенок висит над обрывом.

Работники аттракциона не растерялись и быстро вытащили девочку.

С ней все хорошо!

Напомним, это не первый подобный случай на таких аттракционах. Мы недавно писали, что в этом парке на канатной дороге застряла женщина.

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