В Днепре в парке «Зеленый гай» ребенок застрял на канатной дороге: завис в воздухе (ФОТО, ВИДЕО)

На днях в парке «Зеленый гай» на канатной дороге застрял ребенок — девочка просто повисла в воздухе во время движения.
Фото и видео опубликовали местные Telegram-каналы.
На них видно, что ребенок висит над обрывом.
Работники аттракциона не растерялись и быстро вытащили девочку.
С ней все хорошо!
Напомним, это не первый подобный случай на таких аттракционах. Мы недавно писали, что в этом парке на канатной дороге застряла женщина.
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