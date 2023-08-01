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  • Проверяйте копилки: жители Днепра могут заработать на 10 копейках почти 30 тыс. грн

Проверяйте копилки: жители Днепра могут заработать на 10 копейках почти 30 тыс. грн

Сегодня 10:00
просмотров

Если у вас дома есть копилка с монетами, то пора "потрясти" ее - жители Днепра могут заработать на 10 копейках почти 30 тыс. грн.

Новости Днепра про Проверяйте копилки: жители Днепра могут заработать на 10 копейках почти 30 тыс. грн

Так, монету номиналом в 10 копеек можно продать за 29 тысяч гривен.

Особую ценность монета представляет из-за того, что была отчеканена на заготовке под 1 копейку, а потому имеет «однокопеечный» серебристый цвет.

Новости Днепра про Проверяйте копилки: жители Днепра могут заработать на 10 копейках почти 30 тыс. грн

Кроме того, известно, что копейка была выпущена в 2004 году, ее вес – 1,47 грамма.

Об этом сообщает специализированный ресурс Violity.

Новости Днепра про Проверяйте копилки: жители Днепра могут заработать на 10 копейках почти 30 тыс. грн

Новости Днепра про Проверяйте копилки: жители Днепра могут заработать на 10 копейках почти 30 тыс. грн

Другие монеты номиналом в 10 копеек могут также принести своему владельцу неплохие деньги. Так, например, 10 копеек 1994 года разновидности 2ГБк можно продать по цене от 2 до 2,6 тыс. гривен.

Специалисты отмечают, что такую монету можно узнать по целому ряду особенностей: четвертое зерно третьего колоса разомкнуто, хвостик гроздья №7 не касается ягоды, а кисть №3 имеет короткий и тонкий хвостик.

Скорее проверяйте копилку!

Напомним, ранее мы писали, что у жителей Днепра осталось немного времени, чтобы обменять монеты, вышедшие из оборота: подробности.

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Новости Днепра про Проверяйте копилки: жители Днепра могут заработать на 10 копейках почти 30 тыс. грнУкраїнська Новости Днепра про Проверяйте копилки: жители Днепра могут заработать на 10 копейках почти 30 тыс. грнРусский

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