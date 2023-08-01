Проверяйте копилки: жители Днепра могут заработать на 10 копейках почти 30 тыс. грн

Так, монету номиналом в 10 копеек можно продать за 29 тысяч гривен.
Особую ценность монета представляет из-за того, что была отчеканена на заготовке под 1 копейку, а потому имеет «однокопеечный» серебристый цвет.
Кроме того, известно, что копейка была выпущена в 2004 году, ее вес – 1,47 грамма.
Об этом сообщает специализированный ресурс Violity.
Другие монеты номиналом в 10 копеек могут также принести своему владельцу неплохие деньги. Так, например, 10 копеек 1994 года разновидности 2ГБк можно продать по цене от 2 до 2,6 тыс. гривен.
Специалисты отмечают, что такую монету можно узнать по целому ряду особенностей: четвертое зерно третьего колоса разомкнуто, хвостик гроздья №7 не касается ягоды, а кисть №3 имеет короткий и тонкий хвостик.
Скорее проверяйте копилку!
Напомним, ранее мы писали, что у жителей Днепра осталось немного времени, чтобы обменять монеты, вышедшие из оборота: подробности.
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