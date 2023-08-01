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  • Перейменування Новомосковська неминуче: як обиратимуть нову назву міста

Перейменування Новомосковська неминуче: як обиратимуть нову назву міста

Сьогодні 12:26
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У Новомосковську, що на Дніпропетровщині, триває підготовка до перейменування міста.

Новости Днепра про Перейменування Новомосковська неминуче: як обиратимуть нову назву міста

Міський голова Новомосковська Сергій Рєзнік розповів, що до кінця серпня в місті мають визначитися з новою назвою. Нещодавно набрав чинності закон про деколонізацію, тож усі топоніми, які пов’язані з російським імперським минулим мають бути ліквідовані. 

Розмови про перейменування Новомосковська тривають вже понад рік, але тепер вони неминучі. 

“Ми хочемо, щоб саме від нас надходила пропозиція, щодо нової назви міста. Ми з цією пропозицією вже вийдемо до сесійної зали Верховної Ради. Народні депутати України проголосують і наше місто отримає нову назву на століття вперед”, – заявив Рєзнік.

Тож протягом серпня мешканці Новомосковська мають запропонувати свою назву. Взяти участь в обговоренні та висунути свій варіант назви може кожен. Для цього створять робочу групу та проведуть громадські слухання. 

Із запропонованих варіантів оберуть три найпопулярніші серед містян, а потім на сесії міськради депутати оберуть одну із них, яку й запропонують Верховній Раді.

Раніше міський голова Новомосковська повідомляв, що місто мають перейменувати до 22 вересня. Також пояснив, чому назва “Новік” не підходить. 

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Новости Днепра про Перейменування Новомосковська неминуче: як обиратимуть нову назву містаУкраїнська

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