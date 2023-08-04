В Днепропетровской области на трассе произошла авария с «перевертышем»: есть пострадавший (ФОТО)

Сегодня, 4 августа, на трассе М30 Стрый-Луганск-Изварино вблизи села Желтое Каменского района произошла авария.
Там столкнулись два легковых автомобиля – Skoda Octavia и Chevrolet Aveo, один из них в результате перевернулся на крышу.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 07:43.
К сожалению, водитель автомобиля Skoda получил травмы. Его госпитализировали в больницу. В каком он именно состоянии – неизвестно.
Все обстоятельства аварии будут устанавливать представители Национальной полиции.
Напомним, ранее мы писали, в каком состоянии бабушка и девочка, которых сбил Mercedes на Солнечной Набережной.
Читайте также:
Александра Лучка
Автор:
Мост на Монастырский остров был построен более 70 лет назад.…
В Закарпатье во время прогулки погибла туристка.
В нескольких поселках вблизи Днепра отключили воду.
Нелли Чукановская завоевала "золото" на чемпионате по хайдайвингу.
НБУ 4 августа выпустил новую памятную монету, посвященную силам ПВО.
Мост на Монастырский остров был построен более 70 лет назад. Сегодня трудно представить, как эта часть города выглядела без него и как жители добирались на остров на лодках.
В Закарпатье во время прогулки погибла туристка.
В нескольких поселках вблизи Днепра отключили воду.
Нелли Чукановская завоевала "золото" на чемпионате по хайдайвингу.
В Днепре продолжается дерусификация и декоммунизация топонимов.
В Днепре спасли жизнь бойцу, которого "потрепала" мина.
В 2023 году в Украине ужесточили проверки субсидиантов.
На днях в Днепре произошел неприятный инцидент.
К Земле приближается комета размером с город. Недавно на ней произошло мощное извержение вулкана, в результате чего на комете образовались "рога".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!