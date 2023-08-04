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  • В Днепропетровской области на трассе произошла авария с «перевертышем»: есть пострадавший (ФОТО)

В Днепропетровской области на трассе произошла авария с «перевертышем»: есть пострадавший (ФОТО)

Сегодня 12:03
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Будьте внимательны за рулем!

Новости Днепра про В Днепропетровской области на трассе произошла авария с

Сегодня, 4 августа, на трассе М30 Стрый-Луганск-Изварино вблизи села Желтое Каменского района произошла авария.

Там столкнулись два легковых автомобиля – Skoda Octavia и Chevrolet Aveo, один из них в результате перевернулся на крышу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 07:43.

К сожалению, водитель автомобиля Skoda получил травмы. Его госпитализировали в больницу. В каком он именно состоянии – неизвестно.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать представители Национальной полиции.

Новости Днепра про В Днепропетровской области на трассе произошла авария с

Новости Днепра про В Днепропетровской области на трассе произошла авария с

Новости Днепра про В Днепропетровской области на трассе произошла авария с

Напомним, ранее мы писали, в каком состоянии бабушка и девочка, которых сбил Mercedes на Солнечной Набережной. 

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