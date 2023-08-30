Открытие большого бассейна в СК «Метеор» в Днепре после ракетного удара перенесли: новая дата

Здание уже восстановили. Водно-спортивный комплекс готов принимать посетителей.
28 августа заработали малые бассейны, а вот большой должны были открыть сегодня, 30 августа. Но как стало известно, дату перенесли.
Большой бассейн в СК «Метеор» откроют 1 сентября.
Об этом сообщили на странице комплекса в ФБ.
По техническим причинам открытие большого бассейна переносится на 01.09.2023. Ждем вас, – говорится в сообщении.
Бассейн будет работать с 07:00 до 21:00.
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