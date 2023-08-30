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Нардеп предлагает отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование

Сегодня 12:20
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Народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предлагает отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование.

Новости Днепра про Нардеп предлагает отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование

Об этом он рассказал в интервью «Українським Новинам».

Я думаю, что совершенно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения, – считает народный депутат.

Он добавил, что в начале полномасштабной войны увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет.

Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступила в аспирантуру сразу после учебы, понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, это вызывает вопросы, – сказал Вениславский.

По его словам, к этому вопросу следует подходить тщательно.

Хотя, этот вопрос мы с вами дискутируем и я не исключаю, что есть определенное количество людей, которые действительно хотят стать учеными, в том числе через разработку инновационных механизмов обеспечить нашу победу. Поэтому здесь нужно очень тщательно подходить, но, к сожалению, это также является возможностью для злоупотреблений, — отметил нардеп.

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Новости Днепра про Нардеп предлагает отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образованиеУкраїнська Новости Днепра про Нардеп предлагает отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образованиеРусский

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