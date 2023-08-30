Нардеп предлагает отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование

Народный депутат Украины, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предлагает отменить отсрочку от мобилизации для тех, кто вторично получает высшее образование.

Об этом он рассказал в интервью «Українським Новинам».

Я думаю, что совершенно справедливо в условиях войны ограничить одним высшим образованием. Если человек получает третье, четвертое высшее образование, то это точно не может быть основанием для отсрочки во время военного положения, – считает народный депутат.

Он добавил, что в начале полномасштабной войны увеличилось количество абитуриентов старше 30 лет.

Если человек в магистратуре учится сразу после окончания обучения, то это получение высшего образования магистра. Если он поступила в аспирантуру сразу после учебы, понятно. А когда человек имеет перерыв и только во время войны вдруг захотел заниматься научной деятельностью, это вызывает вопросы, – сказал Вениславский.

По его словам, к этому вопросу следует подходить тщательно.

Хотя, этот вопрос мы с вами дискутируем и я не исключаю, что есть определенное количество людей, которые действительно хотят стать учеными, в том числе через разработку инновационных механизмов обеспечить нашу победу. Поэтому здесь нужно очень тщательно подходить, но, к сожалению, это также является возможностью для злоупотреблений, — отметил нардеп.

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