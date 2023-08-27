СК «Метеор» у Дніпрі відновили після російського ракетного удару: коли запрацюють басейни

Так, на сторінці “Метеору” в Instagram повідомили радісну новину про відновлення роботи.
Уже 28 серпня відкриваються малі басейни згідно розкладу. А 30 серпня відкривається великий басейн та тренажерний зал. На відвідувачів чекатимуть з 07:00 до 21:00.
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