СК «Метеор» у Дніпрі відновили після російського ракетного удару: коли запрацюють басейни

СК «Метеор» у Дніпрі був пошкоджений внаслідок російського ракетного удару 15 серпня. Наразі будівлю відновили. Водно-спортивний комплекс готовий приймати відвідувачів.

Так, на сторінці “Метеору” в Instagram повідомили радісну новину про відновлення роботи.

Уже 28 серпня відкриваються малі басейни згідно розкладу. А 30 серпня відкривається великий басейн та тренажерний зал. На відвідувачів чекатимуть з 07:00 до 21:00.

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