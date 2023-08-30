В Днепре сын нанес матери 250 ножевых ранений и отрезал пальцы: как его наказали

В июле 2019 года 24-летний мужчина жестоко убил свою мать, вместе с которой проживал.
Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, сын нанес женщине более 250 ножевых ударов. После этого надругался над ее телом – отрезал фаланги четырех пальцев.
Во время судебного процесса злоумышленник не раскаялся в содеянном.
Его признали виновным в совершении умышленного убийство с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и приговорили к пожизненному лишению свободы.
Позже осужденный подал апелляцию. Ее рассматривали в Верховном Суде. Офис Генпрокурора отстоял пожизненное заключение для жителя Днепра. Мужчина отбывает назначенное судом наказание.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре через 10 месяцев вынесли приговор водителю, который устроил смертельное ДТП на Победе.
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