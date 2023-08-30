Плюнул у ветерана: фитнес-тренера из Полтавы, месяц терроризировавшего военных, задержали

О задержании блоггера-скандалиста сообщило местное издание «Полтавщина».
Речь идет о фитнес-тренере Романе Заволоке, который публиковал видео, где издевался над военными. Блогер стал достаточно известным в Полтаве своим скандальным поведением. Парень вел прямые эфиры, во время которых ходил по городу и критиковал коммунальщиков и власть. Однако впоследствии он начал приставать к представителям ТЦК и просто военным, гулявшим в центре города.
Последний случай произошел 26 августа. Роман подошел к ветеранам, стоящим в центре города и стал их оскорблять. Вместе со своим товарищем он пренебрежительно прокомментировал физическое состояние ветерана Александра Мацько. Ребята насмехались над тем, что у мужчины дрожат руки.
Александр сделал им замечания и объяснил, что их шутки не уместны, ведь тремор у него из-за контузии, полученной на фронте. Однако Роман назвал ветерана «попавшимся на крючок» придурком, а затем плюнул в него.
По словам военных, блогер в течение месяца постоянно терроризировал военных. Только господин Александр, которого оскорбили, лично знает 6 случаев пренебрежительного поведения фитнес-тренера.
В отношении Романа Заволоку возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, но которыми именно не уточняется.
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