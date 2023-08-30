Ночью россияне атаковали Украину 28 ракетами и 16 дронами: Залужный рассказал, сколько целей уничтожила ПВО

Враг снова нанес массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

Всего зафиксировано 44 вражеские воздушные цели: 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55, которые были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95мс, и 16 ударных БПЛА типа «Shahed-136/131».

Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, украинская ПВО уничтожила все 28 крылатых ракет и 15 ударных БпЛА в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

По информации МВД, в Киеве обломки российского железа попадали в Шевченковском и Дарницком районах. Возникло несколько пожаров.

К сожалению, в Шевченковском районе погибли двое мужчин – работники предприятия, 1987 и 1997 годов рождения. Еще трое граждан получили ранения.

Остальные последствия вражеской атаки уточняются.

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