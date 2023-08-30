Плюнув у ветерана: фітнес-тренера з Полтави, що місяць тероризував військових, затримали

У Полтаві затримали блогера, який знущався з ветеранів.

Про затримання блогера-скандаліста повідомило місцеве видання “Полтавщина”.

Мова йде про фітнес-тренера Романа Заволоку, який публікував відео, де знущався з військових. Блогер став досить відомим у Полтаві своєю скандальною поведінкою. Хлопець вів прямі ефіри під час яких ходив по місту та критикував комунальників та владу. Проте згодом він почав чіплятися до представників ТЦК та просто військових, які гуляли в центрі міста.

Останній випадок стався 26 серпня. Роман підійшов до ветеранів, які стояли в центрі міста та почав їх ображати. Разом зі своїм товаришем він зневажливо прокоментував фізичний стан ветерана Олександра Мацька. Хлопці кепкували з того, що у чоловіка тремтять руки.

Пан Олександр зробив їм зауваження та пояснив, що їхні жарти не доречні, адже тремор у нього через контузію, отриману на фронті. Проте Роман назвав ветерана “придурком, який попався на крючок”, а потім плюнув у нього.

За словами військових, блогер протягом місяця постійно тероризував військових. Тільки пан Олександр, якого образили, особисто знає 6 випадків зневажливої поведінки фітнес-тренера.

На Романа Заволоку відкрили кримінальні справи за кількома статями, але якими саме не уточнюється.

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