У Дніпрі російські ракети пошкодили важливий спортивний об’єкт (ФОТО)

Сьогодні росіяни масовано атакували Україну ракетами.

Окупанти випустили три десятки ракет. Половину з них наші захисники знищили, але, на жаль, маємо і влучання у різних містах.

У Дніпрі ворожі ракети вдарили по промисловому підприємству. Там сталася масштабна пожежа – вогонь охопив 800 кв. м. Рятувальники вже загасили займання.

На жаль, постраждали двоє містян.

Крім того, російські ракети пошкодили важливий спортивний об’єкт для Дніпра, де приймали всеукраїнські змагання та займалися діти. Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна.

Фото опублікував Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Знову страждає цивільна інфраструктура. Болотяні нищать все, що так старанно створювали українці, – написав він.

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