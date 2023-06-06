Новая Каховка уходит под воду, в центре плавают лебеди: фото последствий подрыва Каховской ГЭС

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС населенные пункты Херсона понемногу уходят под воду. Власти и местные распространяют видео последствий подтопления. Собрали для вас некоторые из них.
Сама ГЭС уже полностью ушла под воду. Если раньше постройка была видна, то теперь здесь вода. В ДПСУ опубликовали видео. Автор не сдерживает эмоций и говорит, что «ГЭС больше нет».
Подрыв Каховской ГЭС повлияет на экосистему. От последствий уже страдают животные, обитавшие на прибрежных территориях. ГСЧС-ники пытаются спасти некоторых из них. На видео косуля, дрожащая от страха.
Дачи на херсонских островах уже под водой. На аэроснимках видно, что вода затопила дома и улицы полностью. Видны только крыши и некоторые высокие постройки.
Новая Каховка понемногу уходит под воду. Вот так выглядит центр города. Возле дворца культуры начали плавать белые лебеди, а здание уже затоплено на половину.
Фото из оккупированного города публикуют так называемые российские СМИ. Сами натворили беды, а теперь жалуются на последствия масштабного подтопления.
Фото стадиона в Новой Каховке. Вот такой вид он имеет 6 июня 2023, когда город под оккупацией.
Так, когда город был свободным и под контролем Украины.
Некоторые дороги уже затоплены, поэтому спасатели не могут добраться до людей, чтобы их эвакуировать. По состоянию на 11:00 эвакуировано 885 граждан на Херсонщине. Об этом сообщили в МВД. Кроме того, россияне накрыли артиллерийским огнем Херсон и ранили двух правоохранителей, которые забирали людей из подтопленных зон.
Животные тоже страдают от подтопления. Людей призывают по возможности не бросать своих любимцев.
В Херсонскую область вода прибывает, а вот Северо-Крымский канал начал стремительно мелеть. Крымский остров может полностью остаться без воды. Оккупационные власти уже сообщают о том, что воду начнут давать по графику.
Стремительно мелеет Каховское водохранилище. Фото сделано в Никополе. Еще вчера камни были затоплены. Вода отошла от берега на несколько метров.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Кривом Роге люди массово скупают воду, а также рассказывали, чем грозит подрыв Каховской ГЭС.
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