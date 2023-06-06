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  • Нова Каховка йде під воду, у центрі плавають лебеді: фото наслідків підриву Каховської ГЕС

Нова Каховка йде під воду, у центрі плавають лебеді: фото наслідків підриву Каховської ГЕС

Сьогодні 11:53
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Під воду йдуть цілі села.

Новости Днепра про Нова Каховка йде під воду, у центрі плавають лебеді: фото наслідків підриву Каховської ГЕС

Через підрив росіянами Каховської ГЕС населені пункти Херсонщини потроху йдуть під воду. Влада та місцеві поширюють відео наслідків підтоплення. Зібрали для вас деякі із них. 

Сама ГЕС уже повністю пішла під воду. Якщо раніше споруду було видно, то тепер тут вода. У ДПСУ опублікували відео. Автор не стримує емоцій та каже, що “ГЕСу більше нема”. 

Підрив Каховської ГЕС вплине на екосистему. Від наслідків вже страждають тварини, які мешкали на прибережних територіях. ДСНС-ники намагаються врятувати деяких з них. На відео косуля, яка тремтить від страху. 

Дачі на херсонських островах уже під водою. На аерознімках видно, що вода затопила будинки та вулиці повністю. Видно тільки дахи та деякі високі споруди.

Нова Каховка потроху йде під воду. Ось так виглядає центр міста. Поблизу палацу культури почали плавати білі лебеді, а споруда вже затоплена на половину. 

Фото з окупованого міста публікують так звані російські ЗМІ. Самі наробили лиха, а тепер жаліються на масштабні підтоплення. 

Новости Днепра про Нова Каховка йде під воду, у центрі плавають лебеді: фото наслідків підриву Каховської ГЕС

На фото стадіон у Новій Каховці. Ось такий вигляд він має 6 червня 2023 року, коли місто під окупацією. 

Новости Днепра про Нова Каховка йде під воду, у центрі плавають лебеді: фото наслідків підриву Каховської ГЕС

Так було, коли місто було вільним та під контролем України. 

Новости Днепра про Нова Каховка йде під воду, у центрі плавають лебеді: фото наслідків підриву Каховської ГЕС

Деякі дороги вже затоплені, тому рятувальники не можуть дістатися до людей, щоб евакуювати їх. Станом на 11.00 евакуйовано 885 громадян на Херсонщині. Про це повідомили в МВС. Крім цього, росіяни накрили артилерійським вогнем Херсон та поранили двох правоохоронців, які забирали людей із підтоплених зон. 

Новости Днепра про Нова Каховка йде під воду, у центрі плавають лебеді: фото наслідків підриву Каховської ГЕС

Тварини теж страждають від підтоплення. Людей закликають за можливості не кидати своїх улюбленців. 

Новости Днепра про Нова Каховка йде під воду, у центрі плавають лебеді: фото наслідків підриву Каховської ГЕС

Новости Днепра про Нова Каховка йде під воду, у центрі плавають лебеді: фото наслідків підриву Каховської ГЕС

Новости Днепра про Нова Каховка йде під воду, у центрі плавають лебеді: фото наслідків підриву Каховської ГЕС

На Херсонщині вода прибуває, а ось Північно-Кримський канал почав стрімко міліти. Кримський півострів може повністю залишитися без води. Окупаційна влада уже повідомляє про те, що воду почнуть давати за графіком. 

Стрімко міліє Каховське водосховище. Фото зроблене в Нікополі. Ще вчора камені були затопленими. Вода відійшла від берега на декілька метрів.

Новости Днепра про Нова Каховка йде під воду, у центрі плавають лебеді: фото наслідків підриву Каховської ГЕС

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі люди масово скупляють воду, а також розповідали, чим загрожує підрив Каховської ГЕС. 

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Новости Днепра про Нова Каховка йде під воду, у центрі плавають лебеді: фото наслідків підриву Каховської ГЕСУкраїнська

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