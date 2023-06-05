Догоняет арбузы: в Днепре резко изменилась цена на клубнику

Сезон клубники – в самом разгаре.

Если еще неделю назад килограмм этой ягоды стоил 100, 120, а то и 150 грн, то сейчас цены резко изменились – за килограмм клубники в Днепре просят всего 65 грн.

Об этом сообщает журналист dnepr.info.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре уже активно продают арбузы – их цена удивляет – за килограмм просят всего 59,99 грн. Где именно купить такие дешевые арбузы — читайте здесь.

Также ранее мы сообщали, что в Днепре десятки ящиков непроданной клубники выбросили на мусорку.

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