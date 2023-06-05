В Днепре цены на черешню бьют рекорды

Но в этом году в Днепре цены на черешню кусаются.
Так, килограмм ягоды стоит от 75 до 200 грн – все зависит от сорта и качества.
За 75 грн предлагают черешни с недостатками – треснутые и т.п.
За 150 и 200 грн предлагают такие ягоды:
Отметим, как рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, заоблачные цены на черешню в Украине связаны с тем, что основные производственные регионы (Мелитополь) оккупированы, задерживается созревание из-за прохладной весны и на рынке присутствуют импортные ягоды.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре резко изменилась цена на клубнику.
Читайте также:
Автор:
Сезон клубники – в самом разгаре.
В Подгороднем обустроили подпольный игровой клуб.
Важно!
Сделайте запасы!
В Днепропетровской области пропал 63-летний Владимир Недомирок. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Жителей региона просят помочь в поисках.
Украинские защитники продвинулись на разных участках на Бахмутском направлении. Кое-где они смогли отбить у российских оккупантов до 1600 метров территории.
Сезон клубники – в самом разгаре.
Первые фонтаны в нашем городе появились в конце XIX века. Их устанавливали в людных местах: на вокзале, в парках, на площадях. Количество их постоянно увеличивалось, но в середине 1990-х годов многие фонтаны исчезли с лица Днепра.
В Подгороднем обустроили подпольный игровой клуб.
Пчелы атаковали центр города.
Важно!
В Днепре продолжают устанавливать чучела Путина, которые можно колотить.
Важная информация!
В сети снова разгоняют информацию о возможной химической атаке.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!