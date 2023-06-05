В Днепре цены на черешню бьют рекорды

Черешня - одна из первых ягод, которой лакомятся украинцы в конце весны - в начале лета.

Но в этом году в Днепре цены на черешню кусаются.

Так, килограмм ягоды стоит от 75 до 200 грн – все зависит от сорта и качества.

За 75 грн предлагают черешни с недостатками – треснутые и т.п.

За 150 и 200 грн предлагают такие ягоды:

Отметим, как рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, заоблачные цены на черешню в Украине связаны с тем, что основные производственные регионы (Мелитополь) оккупированы, задерживается созревание из-за прохладной весны и на рынке присутствуют импортные ягоды.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре резко изменилась цена на клубнику.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: