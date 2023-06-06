Підрив Каховської ГЕС: усе, що відомо про ситуацію та які загрози існують

Каховську ГЕС підірвали. Зібрали все, що відомо станом на зараз.

Уночі 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС. Про руйнування дамби та станції повідомили самі росіяни ще вночі, але офіційне підтвердження від України ми отримали зранку.

Першими про це повідомили в оперативному командуванні Південь.

Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується, — повідомили в ОК “Південь”.

Як повідомили в Укргідроенерго, машинну залу на ГЕС підірвали зсередини, внаслідок чого станцію повністю зруйновано і відновленню вона не підлягає.

З цього приводу Зеленський зібрав екстрене засідання РНБО.

Чи є загроза для ЗАЕС

Через підрив Каховської ГЕС рівень води в Каховському водосховищі, яке забезпечує потреби ЗАЕС, різко знижується. Як повідомили в Укргідроенерго, руйнація станції це додаткова загроза для АЕС, але станом на зараз ситуація контрольована.

Зауважимо, що вода в Каховському водосховищі потрібна для того, що охолоджувати системи на ЗАЕС.

Чим підрив Каховської ГЕС загрожує людям

З очевидних наслідків підриву ГЕС – значне підтоплення прибережних територій Херсонщини. За даними Херсонської ОВА, вже почалася евакуація мешканців правого берега.

За даними поліції, в потенційній зоні затоплення на правобережній частині річки Дніпро села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

У мікрорайоні Корабел у Херсоні вимкнули електропостачання у зв’язку з підтопленням, яке виникло в результаті підриву Каховської ГЕС окупантами.

Близько 11-ї години, за словами очільника ХерсонОВА Олександра Прокудіна, настане критичний момент підтоплення.

Яка ситуація на лівобережжі, що не підконтрольне Україні, достеменно невідомо. У мережі ширять відео з Нової Каховки, де затоплює зоопарк “Казкова діброва”. Як зазначають місцеві, десятки тварин, які мешкали там можуть загинути.

Зауважимо, що саме лівобережжя найбільше постраждає від підтоплень, внаслідок руйнації Каховської ГЕС.

У мережі опублікували фото з Нової Каховки, яка в безпосередній близькості до ГЕС.

Ось так виглядає правобережжя Херсонщини поблизу Ордокам’янки.

Що з Каховським водосховищем та водою для мешканців Нікопольського та Криворізького районів

Підрив дамби вплине і на Дніпропетровщину, адже низка населених пунктів бере воду з Каховського водосховища, яке стрімко міліє.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що нікопольчанам треба зробити запас питної води. Рівень води у водосховищі падає зі швидкістю приблизно 15 см на годину.

Олександр Вілкул зазначив, що у зв’язку з руйнуванням Каховської ГЕС у Кривому Розі ситуація дуже складна, але контрольована. Від води з Каховки залежить близько 70% міста. У відносній безпеці 30% міста, а саме райони Центрально-Міський, частково – Металургійний, Довгинцівський та Саксаганський райони, куди вода подається від Карачунів – тут ризиків немає.

Втім, за його словами, минулого року, коли Кривий Ріг був під загрозою через влучання ракет у місцеву дамбу, міська влада розробила комплекс заходів, щоб забезпечити людей водою. Якщо коротко, то вода буде, але наразі треба знизити її споживання в частині Кривого Рогу, яка залежить від Каховки.

Для населення тиск води буде знижуватися з 22.00 вечора до 05.00 ранку. Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків, плюс забезпечуватиметься проток та циркулювання. Людям заборонено поливати городи зі шлангів.

У селах по дузі від Інгульця через низ до Софіївки подача води буде лише з 08.00 ранку до 12.00 дня.

Ось така ситуація на річці Інгулець.

Що буде далі

Наразі на правобережжі Херсонщини евакуюють людей та оцінюю масштаби техногенної катастрофи. Зрозуміти, чим підрив ГЕС обернеться для України ми зможемо пізніше, коли ситуація трохи стабілізується. Фахівці зазначають, що знищення Каховської ГЕС серйозна екологічна проблема, адже неконтрольоване затоплення може зруйнувати екосистему південних регіонів, осушити ці території та залишити без води лівобережжя Херсонщини та Крим.