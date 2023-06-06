Каховська ГЕС повністю зруйнована, – Укргідроенерго

Сьогодні вночі, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

Як повідомили в Укргідроенерго, внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення.

Неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники, – зазначили в Укргідроенерго.

Президент України скликав Раду національної безпеки та оборони України. Укргідроенерго наразі продовжує аналізувати ситуацію.

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