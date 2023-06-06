Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о ситуации и какие угрозы существуют

Каховскую ГЭС взорвали. Собрали все, что известно по состоянию на данный момент.

Ночью 6 июня русские войска взорвали Каховскую ГЭС. О разрушении дамбы и станции сообщили сами россияне еще ночью, но официальное подтверждение Украины мы получили утром.

Первыми об этом сообщили в оперативном командовании Юг.

Российскими оккупационными войсками совершен подрыв Каховской ГЭС. В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают. Ситуация отслеживается, — сообщили в ОК «Юг».

Как сообщили в Укргидроэнерго, машинный зал на ГЭС взорвали изнутри, в результате чего станция полностью разрушена и восстановлению она не подлежит.

По этому поводу Зеленский собрал экстренное заседание СНБО.

Есть ли угроза для ЗАЭС

Из-за подрыва Каховской ГЭС уровень воды в Каховском водохранилище, которое обеспечивает потребности ЗАЭС, резко снижается. Как сообщили в Укргидроэнерго, разрушение станции это дополнительная угроза для АЭС, но по состоянию на данный момент ситуация контролируемая.

Заметим, что вода в Каховском водохранилище нужна для охлаждения системы на ЗАЭС.

Чем подрыв Каховской ГЭС угрожает людям

Из очевидных последствий подрыва ГЭС – значительное подтопление прибрежных территорий Херсона. По данным Херсонской ОВА, уже началась эвакуация жителей правого берега.

По данным полиции, в потенциальной зоне затопления на правобережной части реки Днепр села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепровский, Садовый и частично город Херсон – остров Корабел.

В микрорайоне Корабел в Херсоне отключили электроснабжение в связи с подтоплением, возникшим в результате подрыва Каховской ГЭС оккупантами.

Около 11 часов, по словам главы Херсона Александра Прокудина, наступит критический момент подтопления.

Какая ситуация на левобережье, неподконтрольном Украине, неизвестно. В сети публикуюь видео из Новой Каховки, где затапливает зоопарк «Сказочная дубрава». Как отмечают местные, десятки обитавших там животных могут погибнуть.

Заметим, что именно левобережье больше всего пострадает от подтоплений вследствие разрушения Каховской ГЭС.

В сети опубликовали фото из Новой Каховки, которая находится в непосредственной близости от ГЭС.

Вот так выглядит правобережье Херсона близ Ордокаменки.

Что с Каховским водохранилищем и водой для жителей Никопольского и Криворожского районов

Подрыв дамбы повлияет и на Днепропетровщину, ведь ряд населенных пунктов берет воду из стремительно мелеющего Каховского водохранилища.

Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко сообщил, что никопольчанам нужно сделать запас питьевой воды. Уровень воды в водохранилище падает со скоростью около 15 см в час.

Александр Вилкул отметил, что в связи с разрушением Каховской ГЭС в Кривом Роге ситуация очень сложная, но контролируемая. От воды из Каховки зависит около 70% города. В относительной безопасности 30% города, а именно районы Центрально-Городской, частично – Металлургический, Долгинцевский и Саксаганский районы, куда вода подается от Карачунов – здесь рисков нет.

Впрочем, по его словам, в прошлом году, когда Кривой Рог был под угрозой из-за попадания ракет в местную дамбу, городские власти разработали комплекс мер, чтобы обеспечить людей водой. Если коротко, то вода будет, но пока нужно снизить ее потребление в части Кривого Рога, которая зависит от Каховки.

Для населения давление воды будет снижаться с 22.00 вечера до 05.00 утра. Вода будет доставать только до первых этажей домов, плюс будет обеспечиваться проливы и циркулирование. Людям запрещено поливать огороды из шлангов.

В селах по дуге от Ингульца через низ в Софиевку подача воды будет с 08.00 утра до 12.00 дня.

Вот такая ситуация на реке Ингулец.

Что будет дальше

Сейчас на правобережье Херсона эвакуируют людей и оцениваю масштабы техногенной катастрофы. Понять, чем подрыв ГЭС обернется для Украины, мы сможем позже, когда ситуация немного стабилизируется. Специалисты отмечают, что уничтожение Каховской ГЭС – серьезная экологическая проблема, ведь неконтролируемое затопление может разрушить экосистему южных регионов, осушить эти территории и оставить без воды левобережье Херсонщины и Крым.