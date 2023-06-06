У Дніпрі зміниться рух трамваїв №1, №18 та №19

Зміни будуть діяти один день та пов’язані з ремонтом контактної мережі по проспекту Миру та трамвайної колії по проспекту Дмитра Яворницького в районі вул. Половицької.
Трамваї №18 та №19 скоротять маршрут, а №1 закінчать роботу раніше:
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