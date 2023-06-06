У Дніпрі зміниться рух трамваїв №1, №18 та №19

Сьогодні, 6 червня, у Дніпрі зміниться рух трамваїв №1, №18 та №19.

Зміни будуть діяти один день та пов’язані з ремонтом контактної мережі по проспекту Миру та трамвайної колії по проспекту Дмитра Яворницького в районі вул. Половицької.

Трамваї №18 та №19 скоротять маршрут, а №1 закінчать роботу раніше:

з 10:00 до 14:00 трамваї №18, №19 будуть курсувати скороченим маршрутом до вулиці Передова без заїзду до ж/м Лівобережний-3;

трамваї №1 від Університету науки і технологій в напрямку Залізничного вокзалу закінчать свою роботу раніше, а саме о 21:28.

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