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У Дніпрі зміниться рух трамваїв №1, №18 та №19

Сьогодні 09:00
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Сьогодні, 6 червня, у Дніпрі зміниться рух трамваїв №1, №18 та №19.

Новости Днепра про У Дніпрі зміниться рух трамваїв №1, №18 та №19

Зміни будуть діяти один день та пов’язані з ремонтом контактної мережі по проспекту Миру та трамвайної колії по проспекту Дмитра Яворницького в районі вул. Половицької.

Трамваї №18 та №19 скоротять маршрут, а №1 закінчать роботу раніше:

  • з 10:00 до 14:00 трамваї №18, №19 будуть курсувати скороченим маршрутом до вулиці Передова без заїзду до ж/м Лівобережний-3;
  • трамваї №1 від Університету науки і технологій в напрямку Залізничного вокзалу закінчать свою роботу раніше, а саме о 21:28.

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Новости Днепра про У Дніпрі зміниться рух трамваїв №1, №18 та №19Українська Новости Днепра про У Дніпрі зміниться рух трамваїв №1, №18 та №19Русский

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