В Днепре изменится движение трамваев №1, №18 и №19

Изменения будут действовать один день и связаны с ремонтом контактной сети по проспекту Мира и трамвайной колеи по проспекту Дмитрия Яворницкого в районе ул. Половицкой.
Трамваи №18 и №19 сократят маршрут, а №1 закончат работу раньше:
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