В Днепре изменится движение трамваев №1, №18 и №19

Сегодня, 6 июня, в Днепре изменится движение трамваев №1, №18 и №19.

Изменения будут действовать один день и связаны с ремонтом контактной сети по проспекту Мира и трамвайной колеи по проспекту Дмитрия Яворницкого в районе ул. Половицкой.

Трамваи №18 и №19 сократят маршрут, а №1 закончат работу раньше:

с 10:00 до 14:00 трамваи №18, №19 будут курсировать сокращенным маршрутом до улицы Передовая без заезда на ж/м Левобережный-3;

трамваи №1 от Университета науки и технологий в направлении Железнодорожного вокзала закончат свою работу раньше, а именно в 21:28.

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