У Дніпрі на добу деякі житлові масиви залишаться без води: подробиці

З 08:00 6 червня до 08:00 7 червня мешканці житлових масивів Північний, Південний та селища Шевченко залишаться без води.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Усе – через проведення регламентних робіт на очисних спорудах водопостачання насосно-фільтрувальної станції Нижньодніпровськ-Вузол.
Мешканців просять зробити запаси питної та технічної води.
Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі відключили воду (АДРЕСИ).
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