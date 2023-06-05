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У Дніпрі на добу деякі житлові масиви залишаться без води: подробиці

Сьогодні 15:40
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Новости Днепра про У Дніпрі на добу деякі житлові масиви залишаться без води: подробиці

З 08:00 6 червня до 08:00 7 червня мешканці житлових масивів Північний, Південний та селища Шевченко залишаться без води.

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Усе – через проведення регламентних робіт на очисних спорудах водопостачання насосно-фільтрувальної станції Нижньодніпровськ-Вузол.

Мешканців просять зробити запаси питної та технічної води.

Нагадаємо, раніше ми писали, де сьогодні у Дніпрі відключили воду (АДРЕСИ).

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Новости Днепра про У Дніпрі на добу деякі житлові масиви залишаться без води: подробиціУкраїнська

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