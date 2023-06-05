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Бджолиний рій “атакував” будівлю в центрі Дніпра (ВІДЕО)

Сьогодні 16:45
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Бджоли атакували центр міста.

Новости Днепра про Бджолиний рій

На будівлю в середмісті Дніпра напав бджолиний рій. Як повідомили дніпряни, сотня комах “атакувала” одну із будівель на вулиці Єфремова.

Судячи з відео, яке зафільмували місцеві, рій оточив вікна, а десятки бджіл намагалися потрапити всередину. Гул стояв такий, що було чути навіть через скло. Скоріше за все, зі бджолиним гніздом, де сиділи комахи, щось сталося, тому вони запанікували та розлетілися хто куди. 

На щастя, бджоли нікого не покусали, адже вікна були закриті. Відеодокази опублікували в телеграм-каналі ХДніпро. 

Зауважимо, що якщо ви десь побачили бджолиний рій, то краще не ризикувати та відійти трохи далі, бо комахи можуть бути агресивними та вжалити вас, прийнявши за непроханого гостя. 

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