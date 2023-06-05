У Дніпрі 6 червня три популярні трамваї змінять маршрут

У вівторок, 6 червня, у Дніпрі три популярні трамваї змінять маршрут.
Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури ДМР.
Зокрема:
Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на просп. Миру та трамвайної колії на просп. Дмитра Яворницького в районі вул. Половицької.
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
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