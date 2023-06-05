У Дніпрі 6 червня три популярні трамваї змінять маршрут

Важливо!

У вівторок, 6 червня, у Дніпрі три популярні трамваї змінять маршрут.

Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури ДМР.

Зокрема:

з 10:00 до 14:00 трамваї №18 та №19 курсуватимуть скороченим маршрутом до вул. Передової без заїзду до ж/м Лівобережний-3;

курсуватимуть скороченим маршрутом до вул. Передової без заїзду до ж/м Лівобережний-3; трамваї №1 від Університету науки і технологій в напрямку Залізничного вокзалу закінчать роботу раніше – о 21:28.

Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на просп. Миру та трамвайної колії на просп. Дмитра Яворницького в районі вул. Половицької.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Читайте також:

Українська

Автор: