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У Дніпрі 6 червня три популярні трамваї змінять маршрут

Сьогодні 16:15
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Новости Днепра про У Дніпрі 6 червня три популярні трамваї змінять маршрут

У вівторок, 6 червня, у Дніпрі три популярні трамваї змінять маршрут.

Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури ДМР.

Зокрема: 

  • з 10:00 до 14:00 трамваї №18 та №19 курсуватимуть скороченим маршрутом до вул. Передової без заїзду до ж/м Лівобережний-3;
  • трамваї №1 від Університету науки і технологій в напрямку Залізничного вокзалу закінчать роботу раніше – о 21:28.

Зміни пов’язані з ремонтом контактної мережі на просп. Миру та трамвайної колії на просп. Дмитра Яворницького в районі вул. Половицької.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

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Новости Днепра про У Дніпрі 6 червня три популярні трамваї змінять маршрутУкраїнська

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