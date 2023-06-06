Вода стрімко уходить: жителів Нікопольщини закликають негайно запасатись водою

“Російські мр@зі знищили Каховську ГЕС та дамбу. Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см. за годину. Зробіть максимально можливі запаси питної і технічної води”, – звернувся Євтушенко до жителів Нікополя і району.
За даними ОК “Південь”, наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення.
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