Вода стремительно уходит: жителей Никопольщины призывают немедленно запасаться водой

“Русские мр@зи уничтожили Каховскую ГЭС и дамбу. Вода в Каховском водохранилище стремительно падает, около 15 см в час. Сделайте максимально возможные запасы питьевой и технической воды», – обратился Евтушенко к жителям Никополя и району.
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