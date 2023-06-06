Вода стремительно уходит: жителей Никопольщины призывают немедленно запасаться водой

Уровень воды падает со скоростью около 15 см в час. Глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко призвал никопольчан сделать максимально возможный запас воды.

“Русские мр@зи уничтожили Каховскую ГЭС и дамбу. Вода в Каховском водохранилище стремительно падает, около 15 см в час. Сделайте максимально возможные запасы питьевой и технической воды», – обратился Евтушенко к жителям Никополя и району.

По данным ОК «Юг», в настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления.

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