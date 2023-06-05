Мама погибшей Лизы в реанимации, еще 12 человек в больницах Днепра: в каком они состоянии

Такие данные назвал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак во время прямой трансляции в телемарафоне. Он уточнил, что всего в результате атаки пострадали 25 человек, среди них 5 — это дети, которые находятся на стационарном лечении.
Как уточнили в горсовете Днепра, 3 июня в городские больницы после удара привезли 17 человек, которым оказали необходимую помощь. В настоящее время в медучреждениях находятся 12 пострадавших.
Медики отметили, что троих пострадавших сразу направили в другие медучреждения Днепра. Речь идет о мальчиках 15 и 7 лет и женщине, у которой серьезные повреждения головного мозга.
В травматологическом отделении находятся две женщины, которые получили множественные ранения конечностей. Им обработали раны. Сейчас они получают полный комплекс лечения: это перевязки, обезболивающее и т.д. Они будут долечены и отправлены на амбулаторное лечение. В хирургическом отделении остались два парня с черепно-мозговой травмой и ушибами грудной клетки. А также женщина, сына которой мы отправили в другую больницу, — рассказал врач одного из медучреждений Днепра Игорь Валерьевич.
Мама погибшей двухлетней девочки Лизы – одна из самых тяжелых пациентов. У нее тяжелая травма черепа, ушиб головного мозга, переломы позвоночника и ребер, повреждение селезенки, которую сразу удалили. В данный момент женщина находится в реанимации под круглосуточным наблюдением врачей. Как отмечают медики, она находится на грани жизни и смерти.
Напомним, ранее мы рассказывали о том, что родителям 2-летней Лизы, погибшей при ударе по Подгородному, нужна помощь.
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