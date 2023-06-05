Пчелиный рой «атаковал» здание в центре Днепра (ВИДЕО)

На здание в центре Днепра напал пчелиный рой. Как сообщили днепряне, сотня насекомых «атаковала» одно из зданий на улице Ефремова.
Судя по видео, которое сняли местные, рой окружил окна, а десятки пчел пытались попасть внутрь. Гул стоял такой, что было слышно даже через стекло. Скорее всего, с пчелиным гнездом, где сидели насекомые, что-то произошло, поэтому они запаниковали и разлетелись кто куда.
К счастью, пчелы никого не искусали, ведь окна были закрыты. Видео-доказательства опубликовали в телеграм-канале ХДнепр.
Заметим, что если вы где-то увидели пчелиный рой, то лучше не рисковать и отойти немного дальше, потому что насекомые могут быть агрессивными и ужалить вас, приняв за незваного гостя.
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