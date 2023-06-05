Проверка слухов: собирает ли НБУ данные обо всех карточных платежах физлиц

4 июня появилась информация о том, что начиная с 5 июня 2023 года банки должны передавать в НБУ данные обо всех карточных платежах физ лиц. Это касалось таких операций, как оплата товаров в Интернете и любых P2P-переводов (перевод средств между физ лицами) за предыдущую неделю. Также банки обязаны были указывать личные данные клиентов.
Эта новость приобрела большой резонанс. По сути, в таком случае НБУ контролировал бы все платежи физ лиц, ведь не была указана минимальная сумма, от которой планируют начать контроль.
Однако, как заявили в НБУ, эта информация не соответствует действительности. Да, письмо № 25-0005/38228 о котором написали СМИ действительно было, но в нем ничего нет о физических лицах.
«Запрашиваемые данные не предусматривают сбора информации, персональных данных физических лиц. Национальный банк с целью усиления надзора с декабря 2022 года на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайров услугами банков по электронной коммерции», – прямой язык НБУ.
В НБУ отметили, что первым новость распространил пророссийский ресурс «Страна.юа» с провокационной не достоверной интерпретацией.
Если простыми словами, ничего не изменилось, все транзакции от физ лиц проверять не будут. Будут контролировать юридические лица, субъекты хозяйственной деятельности и представители платежных услуг, то есть предприниматели, которые используют услуги банков из электронной коммерции.
Собирая такие данные, НБУ выявляет проблемы, связанные с использованием банковских услуг, в частности, в области электронной коммерции, которые могут касаться обслуживания теневого рынка. В частности, нелегального игорного бизнеса.
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