Перевірка чуток: чи збиратиме НБУ дані про всі карткові платежі фізосіб

У НБУ відповіли, чи будуть перевіряти всі платежі на картках українців.

4 червня з’явилася інформація про те, що починаючи з 5 червня 2023 року банки повинні передавати до НБУ дані про всі карткові платежі фізосіб. Це стосувалося таких операцій, як оплата товарів в Інтернеті та будь-яких P2P-переказів (переведення коштів між фізособами) за попередній тиждень. Також банки повинні були вказувати особисті дані клієнтів.

Ця новина набула неабиякого резонансу. По суті, у такому разі, НБУ контролював би усі платежі фізосіб, адже не було вказано мінімальну суму, від якої планують розпочати контроль.

Проте, як заявили в НБУ, ця інформація не відповідає дійсності. Так, лист № 25-0005/38228 про який написали ЗМІ дійсно був, але у ньому нічого немає про фізичних осіб.

“Запитувані дані не передбачають збору інформації, персональних даних фізичних осіб. Національний банк з метою посилення нагляду з грудня 2022 року на періодичній основі отримує узагальнену інформацію від банків-еквайрів виключно щодо суб’єктів господарської діяльності, надавачів платіжних послуг – юридичних осіб, які користуються послугами банків з електронної комерції”, – пряма мова НБУ.

У НБУ зазначили, що першим новину поширив проросійський ресурс “Страна.юа”, з провокаційною не достовірною інтерпретацією.

Якщо простими словами, то нічого не змінилося, усі транзакції від фізосіб перевіряти не будуть. Контролюватимуть юридичних осіб, суб’єктів господарської діяльності та надавачів платіжних послуг, тобто підприємців які використовують послуги банків з електронної комерції.

Збираючи такі дані, НБУ виявляє проблеми, пов’язані з використанням банківських послуг, зокрема в галузі електронної комерції, які можуть стосуватися обслуговування тіньового ринку. Зокрема, нелегального грального бізнесу.

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