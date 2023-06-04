Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре взрывчатку искали в редакции СМИ и метро

Сегодня 18:50
просмотров

В Днепре снова проверяли информацию о заминировании.
Новости Днепра про В Днепре взрывчатку искали в редакции СМИ и метро

фото умовне

Об этом идет речь на сайте горсовета.

В Днепре снова активизировались псевдо-минеры. Только за минувшие сутки СБУ сообщили о вероятной взрывчатке в помещениях 29 объектов. В этот раз под прицел попала редакция СМИ, здание СБУ и аэропорт.

Всего полицейские проверили 20 больничных учреждений, здание СБУ, аэропорта, редакцию «Днепр Оперативный» и 6 станций метро. Как обычно, информация о взрывчатке не подтвердилась. Каких-либо взрывных и опасных для жизни или здоровья устройств, взрывчатых веществ или конструктивно похожих на них предметов не обнаружено.

В этот раз также не привлекали к помощи подразделения ГСЧС.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре взрывчатку искали в редакции СМИ и метроУкраїнська Новости Днепра про В Днепре взрывчатку искали в редакции СМИ и метроРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Использованные станки для бритья и лекарства из 80-х: волонтер из Днепра шокировала находками в гумдопомощи
    Новости Днепра
    Сегодня 20:11
    Использованные станки для бритья и лекарства из 80-х: волонтер из Днепра шокировала находками в гумдопомощи

    Бывает и такое.

    Тоннельная балка в Днепре покрылась розовыми «облаками»: расцвели сотни кустов скумпии (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 19:28
    Тоннельная балка в Днепре покрылась розовыми «облаками»: расцвели сотни кустов скумпии (ФОТО)

    В Тоннельной балке цветут скумпии.

    В Днепре в пруду нашли тело мужчины
    Новости Днепра
    Сегодня 18:05
    В Днепре в пруду нашли тело мужчины

    В Днепре утонул мужчина.

    В маршрутке обокрали двух жительниц Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 17:32
    В маршрутке обокрали двух жительниц Днепра

    В Днепре задержали вора.

    Последние новости

    Использованные станки для бритья и лекарства из 80-х: волонтер из Днепра шокировала находками в гумдопомощи
    Использованные станки для бритья и лекарства из 80-х: волонтер из Днепра шокировала находками в гумдопомощи

    Бывает и такое.

    Сегодня 20:11
    просмотров
    Тоннельная балка в Днепре покрылась розовыми «облаками»: расцвели сотни кустов скумпии (ФОТО)
    Тоннельная балка в Днепре покрылась розовыми «облаками»: расцвели сотни кустов скумпии (ФОТО)

    В Тоннельной балке цветут скумпии.

    Сегодня 19:28
    0
    просмотров
    В Днепре в пруду нашли тело мужчины
    В Днепре в пруду нашли тело мужчины

    В Днепре утонул мужчина.

    Сегодня 18:05
    просмотров
    В маршрутке обокрали двух жительниц Днепра
    В маршрутке обокрали двух жительниц Днепра

    В Днепре задержали вора.

    Сегодня 17:32
    0
    просмотров
    В Днепре произошел масштабный пожар: подробности от ГСЧС
    В Днепре произошел масштабный пожар: подробности от ГСЧС

    В Днепре горел частный сектор.

    Сегодня 16:51
    0
    просмотров
    Трое в реанимации: что известно о состоянии детей, которые вчера пострадали из-за прилета в пригороде Днепра
    Трое в реанимации: что известно о состоянии детей, которые вчера пострадали из-за прилета в пригороде Днепра

    Трое мальчиков, пострадавших во время вчерашнего прилета по Подгородному, сейчас в реанимации

    Сегодня 16:14
    просмотров
    «Дорблю по цене радомера»: в днепровском АТБ покупатели приобрели сыр с «сюрпризом» (ФОТО)
    «Дорблю по цене радомера»: в днепровском АТБ покупатели приобрели сыр с «сюрпризом» (ФОТО)

    Неприятный сюрприз ожидал днепрян, которые приобрели сыр в супермаркете АТБ.

    Сегодня 15:34
    просмотров
    Мама в реанимации, 2-летняя Лиза погибла, дома нет: семье из Подгородного необходима помощь
    Мама в реанимации, 2-летняя Лиза погибла, дома нет: семье из Подгородного необходима помощь

    В момент удара мама и дочь были дома.

    Сегодня 14:36
    просмотров
    Днепр чтит память детей, которых во время войны в Украине убила рф
    Днепр чтит память детей, которых во время войны в Украине убила рф

    Утром 4 июня, в День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, в Днепре провели мемориальное мероприятие.

    Сегодня 14:27
    0
    просмотров
    Притаилась в дверях: в Днепре к автомобилю заползла метровая змея (ВИДЕО)
    Притаилась в дверях: в Днепре к автомобилю заползла метровая змея (ВИДЕО)

    Житель Днепра пожаловался на "хладнокровную пассажирку".

    Сегодня 14:09
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх