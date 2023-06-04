В Днепре взрывчатку искали в редакции СМИ и метро

В Днепре снова проверяли информацию о заминировании.

Об этом идет речь на сайте горсовета.

В Днепре снова активизировались псевдо-минеры. Только за минувшие сутки СБУ сообщили о вероятной взрывчатке в помещениях 29 объектов. В этот раз под прицел попала редакция СМИ, здание СБУ и аэропорт.

Всего полицейские проверили 20 больничных учреждений, здание СБУ, аэропорта, редакцию «Днепр Оперативный» и 6 станций метро. Как обычно, информация о взрывчатке не подтвердилась. Каких-либо взрывных и опасных для жизни или здоровья устройств, взрывчатых веществ или конструктивно похожих на них предметов не обнаружено.

В этот раз также не привлекали к помощи подразделения ГСЧС.

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