В Днепре в пруду нашли тело мужчины

В Днепре утонул мужчина.

Как сообщили в ГСЧС, в два часа дня к ним обратились жители Днепра, которые сообщили, что в пруду мог утонуть мужчина. Горожане уточнили, что он пошел купаться и до сих пор не вернулся.

Все произошло недалеко от села Таромское. Приехав по вызову, водолазы спасатели обследовали пруд. В водоеме в шести метрах от берега и на глубине шесть метров нашли тело мужчины.

Им оказался 39-летний отдыхающий. Утопленника вытащили на берег и передали сотрудникам полиции.

Будьте осторожны на водоемах, если собираетесь на отдых к воде. Напомним, ранее в горсовете сообщили, что в этом году запрещено купаться на трех официальных пляжах. Нарушителей не будут наказывать, но настоятельно рекомендуют не рисковать жизнью, ведь зоны отдыха официально не открыты, поэтому рядом не будут дежурить медики и ГСЧС.

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