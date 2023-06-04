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  • Тоннельная балка в Днепре покрылась розовыми «облаками»: расцвели сотни кустов скумпии (ФОТО)

Тоннельная балка в Днепре покрылась розовыми «облаками»: расцвели сотни кустов скумпии (ФОТО)

Сегодня 19:28
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В Тоннельной балке цветут скумпии.

Новости Днепра про Тоннельная балка в Днепре покрылась розовыми

Тоннельная балка – одно из популярных мест для прогулок днепрян, ведь с урочища открывается волшебный вид на часть Днепра. Сюда часто наведываются собачники, бегуны, велосипедисты.

В балке растет ряд деревьев: дубы, шелковицы, клены, ясени, акации. Кроме этого, целые поля кустов скумпии, цветение которых окрашивает местность в нежно-розовые цвета весной и летом, и в кроваво-красные осенью.

В настоящее время здесь цветут сотни кустов розовых скумпий, об этом сообщает dnepr.info.

Попасть в балку можно пешком, поэтому это идеальное место для тех, кто хочет немного отдохнуть от городской суеты и гула машин.

Раньше мы подробнее рассказывали о Тоннельной балке и объясняли, почему она напоминает Карпатский лес.

Новости Днепра про Тоннельная балка в Днепре покрылась розовыми

Скумпия — это высокий куст или деревце семейства сумаховых, который растет до 6 метров высотой. Побеги кустарника выделяют молочный сок, а листики при растирании они имеют специфический запах.

Скумпии бывают красными и светло-розовыми. Растут в подлесках, на каменистых склонах. Чаще всего встретить этот кустарник можно в лесостепи и степных территориях Украины. Кроме этого, распространены они в горном Крыму и предгорьях Карпат. Впрочем, прижиться эти кусты могут в любом регионе Украины.

Обязательно прогуляйтесь в Туннельной балке, чтобы увидеть эту красоту своими глазами, а пока можете полюбоваться розовыми облаками скумпий, которые засняли для вас мы.

Новости Днепра про Тоннельная балка в Днепре покрылась розовыми

Новости Днепра про Тоннельная балка в Днепре покрылась розовыми

Новости Днепра про Тоннельная балка в Днепре покрылась розовыми

Новости Днепра про Тоннельная балка в Днепре покрылась розовыми

Новости Днепра про Тоннельная балка в Днепре покрылась розовыми

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