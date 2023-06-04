Тоннельная балка в Днепре покрылась розовыми «облаками»: расцвели сотни кустов скумпии (ФОТО)

Тоннельная балка – одно из популярных мест для прогулок днепрян, ведь с урочища открывается волшебный вид на часть Днепра. Сюда часто наведываются собачники, бегуны, велосипедисты.
В балке растет ряд деревьев: дубы, шелковицы, клены, ясени, акации. Кроме этого, целые поля кустов скумпии, цветение которых окрашивает местность в нежно-розовые цвета весной и летом, и в кроваво-красные осенью.
В настоящее время здесь цветут сотни кустов розовых скумпий, об этом сообщает dnepr.info.
Попасть в балку можно пешком, поэтому это идеальное место для тех, кто хочет немного отдохнуть от городской суеты и гула машин.
Раньше мы подробнее рассказывали о Тоннельной балке и объясняли, почему она напоминает Карпатский лес.
Скумпия — это высокий куст или деревце семейства сумаховых, который растет до 6 метров высотой. Побеги кустарника выделяют молочный сок, а листики при растирании они имеют специфический запах.
Скумпии бывают красными и светло-розовыми. Растут в подлесках, на каменистых склонах. Чаще всего встретить этот кустарник можно в лесостепи и степных территориях Украины. Кроме этого, распространены они в горном Крыму и предгорьях Карпат. Впрочем, прижиться эти кусты могут в любом регионе Украины.
Обязательно прогуляйтесь в Туннельной балке, чтобы увидеть эту красоту своими глазами, а пока можете полюбоваться розовыми облаками скумпий, которые засняли для вас мы.
Читайте также:
Автор:
Бывает и такое.
В Днепре снова проверяли информацию о заминировании.
В Днепре утонул мужчина.
В Днепре задержали вора.
Бывает и такое.
В Днепре снова проверяли информацию о заминировании.
В Днепре утонул мужчина.
В Днепре задержали вора.
В Днепре горел частный сектор.
Трое мальчиков, пострадавших во время вчерашнего прилета по Подгородному, сейчас в реанимации
Неприятный сюрприз ожидал днепрян, которые приобрели сыр в супермаркете АТБ.
В момент удара мама и дочь были дома.
Утром 4 июня, в День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, в Днепре провели мемориальное мероприятие.
Житель Днепра пожаловался на "хладнокровную пассажирку".
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!