Поцілив у бік людей, а потім – гатив по транспорту: у Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину

У Покровському районі Кривого Рогу 33-річний чоловік поцілив у бік людей, а потім почав гатити по транспорту.
Напад стався 10 березня, утім вилучити зброю правоохоронцям далося лише вчора. Вона була переробленою в “домашніх умовах”.
Чоловік здійснив декілька пострілів у бік перехожих, а потім поцілив по автомобілях. Поранення отримали двоє людей. Зрештою, криворізькі поліцейські ідентифікували нападника. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець, який стріляв із переробленої зброї.
Наразі йому повідомлено про підозру, знайдену в ході обшуку зброю вилучено і направлено на експертизу. Нині стрілку загрожує до 7 років за незаконне поводження та з зберігання зброї.
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