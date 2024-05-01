Поцілив у бік людей, а потім – гатив по транспорту: у Кривому Розі чоловік влаштував стрілянину

Чоловіка, який влаштував стрілянину посеред Кривого Рогу, затримали.

У Покровському районі Кривого Рогу 33-річний чоловік поцілив у бік людей, а потім почав гатити по транспорту.

Напад стався 10 березня, утім вилучити зброю правоохоронцям далося лише вчора. Вона була переробленою в “домашніх умовах”.

Чоловік здійснив декілька пострілів у бік перехожих, а потім поцілив по автомобілях. Поранення отримали двоє людей. Зрештою, криворізькі поліцейські ідентифікували нападника. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець, який стріляв із переробленої зброї.

Наразі йому повідомлено про підозру, знайдену в ході обшуку зброю вилучено і направлено на експертизу. Нині стрілку загрожує до 7 років за незаконне поводження та з зберігання зброї.

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