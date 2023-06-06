В Кривом Роге люди массово скупают питьевую воду после новостей о подрыве Каховской ГЭС

В Кривом Роге скупают питьевую воду.

Об этом сообщает Суспільне.

Жители Кривого Рога начали делать запасы питьевой воды после новостей о том, что Каховскую ГЭС взорвали. Вблизи мест, где продают доочищенную воду, собрались очереди. Люди с бутылками ждут возле магазинов, чтобы набрать воду.

Работники магазинов говорят, что за утро было около сотни покупателей. Пока ограничений нет. Людям продают воду в тары, которые они предоставляют продавцам.

Така ситуація в супермаркетах. Люди скуповують бутильовану воду. Фото ширять в Telegram-каналах.

Заметим, что по словам Александра Вилкула, по состоянию на данный момент люди обеспечены водой. Совершенно нет угрозы для жителей Центрально-Городского, частично Металлургического, Долгинцевского и Саксаганского районов Кривого Рога. Впрочем, вводятся ограничения для 70% города, куда воду поставляют из водохранилища, связанного с Каховским.

В частности, для населения давление воды будет снижаться с 22.00 вечера до 05.00 утра. Вода будет доставать только до первых этажей домов. Людям запрещено поливать огороды из шлангов. В селах по дуге от Ингульца через низ в Софиевку подача воды будет с 08.00 утра до 12.00 дня.

Как сообщили в Днепрводоканале, для города Днепра угрозы нет.

Напомним, ЗДЕСЬ мы рассказали все, что известно о подрыве Каховской ГЭС по состоянию на 10:45.

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