Підрив Каховської ГЕС: яка ситуація з водопостачанням у Дніпрі

Сьогодні вночі російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

У результаті – вона повністю зруйнована.

У багатьох українців це викликало занепокоєння, зокрема і у мешканців Дніпра.

Як запевнили у КП “Дніпроводоканал”, наразі всі об’єкти водопостачання та водовідведення міста працюють в штатному режимі. Послуги надаються в повному обсязі.

Будь ласка, не панікуйте, перевіряйте інформацію та довіряйте тільки офіційним джерелам!

Нагадаємо, раніше ми писали: Підрив Каховської ГЕС: усе, що відомо про ситуацію та які загрози існують.

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