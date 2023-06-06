Підрив Каховської ГЕС: яка ситуація з водопостачанням у Дніпрі

У результаті – вона повністю зруйнована.
У багатьох українців це викликало занепокоєння, зокрема і у мешканців Дніпра.
Як запевнили у КП “Дніпроводоканал”, наразі всі об’єкти водопостачання та водовідведення міста працюють в штатному режимі. Послуги надаються в повному обсязі.
Будь ласка, не панікуйте, перевіряйте інформацію та довіряйте тільки офіційним джерелам!
Нагадаємо, раніше ми писали: Підрив Каховської ГЕС: усе, що відомо про ситуацію та які загрози існують.
Читайте також:
Александра Лучка
Автор:
Каховську ГЕС підірвали. Зібрали все, що відомо станом на зараз.
Сьогодні вночі, 6 червня, російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.
Черешня - чи не найперша ягода, якою ласують українці наприкінці…
Сезон полуниці - у самому розпалі.