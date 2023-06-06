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Подрыв Каховской ГЭС: какая ситуация с водоснабжением в Днепре

Сегодня 10:51
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Сегодня ночью российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС.

Новости Днепра про Подрыв Каховской ГЭС: какая ситуация с водоснабжением в Днепре

В результате – она полностью разрушена.

У многих украинцев это вызвало беспокойство, в том числе и жителей Днепра.

Как заверили в КП «Днепрводоканал», все объекты водоснабжения и водоотвода города работают в штатном режиме. Услуги предоставляются в полном объеме.

Новости Днепра про Подрыв Каховской ГЭС: какая ситуация с водоснабжением в Днепре

Пожалуйста, не паникуйте, проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!

Напомним, ранее мы писали: Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о ситуации и какие угрозы существуют.

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