Подрыв Каховской ГЭС: какая ситуация с водоснабжением в Днепре

В результате – она полностью разрушена.
У многих украинцев это вызвало беспокойство, в том числе и жителей Днепра.
Как заверили в КП «Днепрводоканал», все объекты водоснабжения и водоотвода города работают в штатном режиме. Услуги предоставляются в полном объеме.
Пожалуйста, не паникуйте, проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!
Напомним, ранее мы писали: Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о ситуации и какие угрозы существуют.
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Важная информация!
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В Кривом Роге скупают питьевую воду.
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Потери России в войне в Украине на утро вторника, 6 июня, составили 800 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 211 150 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет и 35 ракет.
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