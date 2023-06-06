Про це повідомляє Суспільне.
Мешканці Кривого Рогу почали робити запаси питної води, після новин про те, що Каховську ГЕС підірвали. Поблизу місць, де продають доочищену воду зібралися черги з містян, які стоять з пляшками.
Працівники магазинів кажуть, що за ранок було з сотню покупців. Наразі обмежень немає. Людям продають воду у ті тари, які вони надають продавцям.
Така ситуація в супермаркетах. Люди скуповують бутильовану воду. Фото ширять в Telegram-каналах.
Зауважимо, що за словами Олександра Вілкула, станом на зараз люди забезпечені водою. Зовсім немає загрози для мешканців Центрально-Міського, частково Металургійного, Довгинцівського та Саксаганського районів Кривого Рогу. Втім, вводяться обмеження для 70% міста, куди воду постачають з водосховища, яке пов’язане з Каховським.
Зокрема, для населення тиск води буде знижуватися з 22.00 вечора до 05.00 ранку. Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків. Людям заборонено поливати городи зі шлангів. У селах по дузі від Інгульця через низ до Софіївки подача води буде лише з 08.00 ранку до 12.00 дня.
Як повідомили в Дніпроводоканалі, для міста Дніпро загрози немає.
Нагадаємо, ТУТ ми розповіли все, що відомо про підрив Каховської ГЕС станом на 10:45.
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