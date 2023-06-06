У Кривому Розі люди масово скуповують питну воду після новин про підрив Каховської ГЕС - Днепр Инфо
У Кривому Розі люди масово скуповують питну воду після новин про підрив Каховської ГЕС
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Сегодня 11:04

У Кривому Розі скуповують питну воду.

Новости Днепра про У Кривому Розі люди масово скуповують питну воду після новин про підрив Каховської ГЕС

Про це повідомляє Суспільне. 

Мешканці Кривого Рогу почали робити запаси питної води, після новин про те, що Каховську ГЕС підірвали. Поблизу місць, де продають доочищену воду зібралися черги з містян, які стоять з пляшками. 

Працівники магазинів кажуть, що за ранок було з сотню покупців. Наразі обмежень немає. Людям продають воду у ті тари, які вони надають продавцям. 

Новости Днепра про У Кривому Розі люди масово скуповують питну воду після новин про підрив Каховської ГЕС

Така ситуація в супермаркетах. Люди скуповують бутильовану воду. Фото ширять в Telegram-каналах. 

Новости Днепра про У Кривому Розі люди масово скуповують питну воду після новин про підрив Каховської ГЕС

Зауважимо, що за словами Олександра Вілкула, станом на зараз люди забезпечені водою. Зовсім немає загрози для мешканців Центрально-Міського, частково Металургійного, Довгинцівського та Саксаганського районів Кривого Рогу. Втім, вводяться обмеження для 70% міста, куди воду постачають з водосховища, яке пов’язане з Каховським. 

Зокрема, для населення тиск води буде знижуватися з 22.00 вечора до 05.00 ранку. Вода діставатиме лише до перших поверхів будинків. Людям заборонено поливати городи зі шлангів. У селах по дузі від Інгульця через низ до Софіївки подача води буде лише з 08.00 ранку до 12.00 дня.

Як повідомили в Дніпроводоканалі, для міста Дніпро загрози немає. 

Нагадаємо, ТУТ ми розповіли все, що відомо про підрив Каховської ГЕС станом на 10:45. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі люди масово скуповують питну воду після новин про підрив Каховської ГЕСУкраїнська

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